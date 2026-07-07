Україна знищила ідею РФ про стратегічний тил: Зеленський на саміті НАТО

В глибокому тилу РФ більше немає великих НПЗ, які б не зазнали атаки з боку України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія більше не має територіальної переваги у вигляді віддаленого стратегічного тилу, захищеного від можливих атак з-за кордону. За його словами, Україна створила нову реальність завдяки своїм далекобійним спроможностям. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час виступу на Форумі оборонної промисловості, який відбувається в межах саміту НАТО в Анкарі.

"Ми повністю усунули саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Впродовж тривалого часу Росія вважала, що вона має територіальну перевагу. Що ніхто інший не має глибокого тилу, де вона могла безпечно зберігати воєнне виробництво, військову техніку. Все те, від чого залежить їх війна, вважаючи, що ніхто не зможе до них дістатися. Але ми дістали їх", - наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що 6 липня Україна успішно вразила російський нафтопереробний завод в Сибіру. Як наголосив Зеленський, такі атаки українських дронів це не виняток, а нова реальність.

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Президент додав, що на території Росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не постраждав від удару України.

"Я хочу наголосити: на відміну від Путіна, ми ведемо цю війну не заради задоволення чи геополітики. Росія принесла цю війну в Україну. Вона вбиває наших людей. Вона хоче знищити нашу незалежність. Ми лише захищаємося – з першого дня цієї війни ми захищаємося самі. Ми підвищуємо ціну цієї війни для Росії і тим самим збільшуємо шанси на мир", - наголосив Зеленський.

Удари по НПЗ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня Омський нафтопереробний завод, який знаходиться на відстані 2 500 км від державного кордону України, успішно уражено українськими захисниками. Це останній з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські військові.

Також 6 липня дрони уразили НПЗ у Ярославлі. Було зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Це один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить 15 мільйонів тонн нафти на рік.

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