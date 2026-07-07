Канада надала великий пакет допомоги для підсилення ППО, - Зеленський

Президент зазначив, що частина цієї допомоги "уже в дорозі".

Від Канади Україна отримає великий пакет допомоги для підсилення протиповітряної оборони. Про це сказав журналістам президент України Володимир Зеленський на початку зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі (Туреччина).

Він наголосив, що в Україні дуже великий дефіцит перехоплювачів для протиповітряної оборони.

"Маємо великий пакет з Канади. Вдячні за це. Частина допомоги вже в дорозі", - сказав президент України.

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При цьому він не уточнював, що саме буде передано Україні задля посилення ППО для відбиття російських повітряних атак.

ППО України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Форумі оборонної промисловості, який відбувається в межах саміту НАТО в Анкарі, що Україна та США вже обговорювали передачу ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

За його словами, Україна прагне заручитися відповідною підтримкою інших союзників з НАТО, аби втілити ці наміри у реальність.

Він наголосив, що Європі треба побудувати міцну оборону проти російських балістичних ракет. За його словами, це великий виклик, бо саме це є на сьогодні остання значна перевага Росії.

Президент додав, що це питання глобальної важливості, як це можна було побачити з воєн на Близькому Сході та в Перській затоці. Зеленський переконаний, що Європа терміново потребує власних спроможностей, аби виробляти антибалістичні системи і ракети до них.

6 липня радник міністра оборони,фахівець у галузі радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що в Україні на сьогоднішній день взагалі немає ракет до систем Patriot, котрі можуть збивати російські балістичні ракети.

При цьому Флеш розповів, що Україна вже законтрактувала багато ракет Patriot на майбутнє. Він додав, що зараз просять партнерів – країни НАТО, щоб вони дали нам у борг ці ракети.

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