Україна потребує підтримки НАТО, щоб отримати ліцензії на ракети до Patriot, - Зеленський

Глава держави закликав Європу прискорено створювати антибалістичні системи.

Україна та США вже обговорювали передачу ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot. Водночас Україна прагне заручитися відповідною підтримкою інших союзників з НАТО, аби втілити ці наміри у реальність. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Форумі оборонної промисловості, який відбувається в межах саміту НАТО в Анкарі.

Як він наголосив, Європі треба побудувати міцну оборону проти російських балістичних ракет. "Це є великим викликом, оскільки це остання значна перевага Росії", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що це питання глобальної важливості, як це можна було побачити з воєн на Близькому Сході та в Перській затоці. Зеленський переконаний, що Європа терміново потребує власних спроможностей, аби виробляти антибалістичні системи і ракети до них.

Відео дня

"Ми усі цінуємо систему Patriot. Це відмінна система. Є також й інші. Але сьогоднішні війни засвідчили, що нинішнього виробництва Patriot недостатньо для задоволення зростаючого попиту на захист від балістичних ракет", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що захист життя в Україні потребує більше ракет до Patriot.

"Ми обговорили ліцензії на виробництво з нашими американськими партнерами. Я прошу вас підтримати наші зусилля, аби це відбулося", - підкреслив Зеленський.

Європейська антибалістична система

За словами Зеленського, робота над створенням ефективної антибалістичної системи та ракет до неї в Європі вже триває: "Закликаю усіх наших партнерів приділити цьому належну увагу. І це не може чекати до 2030 року або ще більше – Європа якомога швидше потребує доступних, серійно вироблених антибалістичних систем. Фактично - сьогодні".

Він вважає, що з таким баченням в Європі погоджуються. Зеленський сподівається, що відповідна робота в межах створення антибалістичної коаліції принесе реальні і вагомі результати.

Також президент закликав допомогти Україні отримати більше ракет для протиповітряної оборони. Особливо поки буде створюватися європейська антибалістична система.

Виробництво ракет-перехоплювачів

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки та європейські союзники створюють створення спільного центру з техобслуговування ракет-перехоплювачів PAC-3 в Європі.

Раніше Зеленський просив президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Це питання пропрацьовують команди обох країн.

Вас також можуть зацікавити новини: