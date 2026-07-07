Країна, авіапальне якої РФ планувала купити, категорично заборонила його продавати Москві

Раніше стало відомо, що Росія планує імпортувати партію авіаційного пального японського походження.

Заборона Японії на експорт авіаційного пального до Російської Федерації поширюється на постачання через треті країни та шляхом перевалки. Про це заявив міністр торгівлі Японії Рьосей Аказава, повідомляє Reuters.

За його словамии, Японія у координації з країнами G7 та іншими представниками міжнародної спільноти заборонила експорт до РФ "широкого переліку товарів у межах санкцій проти Росії, і авіаційне пальне також підпадає під цю експортну заборону". Аказава наголосив, що заборона поширюється на постачання до РФ через треті країни, зокрема шляхом перевалки вантажів із судна на судно в морі.

Він вказав, що міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії працює над запобіганням обходу санкцій, підвищуючи обізнаність представників галузі. Це включає обмін інформацією з японськими й іноземними органами влади.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що Москва планує імпортувати партію авіаційного пального японського походження через трейдерів. Такий крок став наслідком паливної кризи, спричиненої українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі.

Паливна криза в Росії – останні новини

За оцінками аналітиків, нинішня паливна криза в Росії стала найсерйознішою та наймасштабнішою щонайменше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на кінець червня дефіцит бензину та дизельного пального охопив майже 80 російських регіонів. У низці з них, передусім у центральній та південній частинах країни, місцева влада запровадила офіційні обмеження на продаж пального.

Намагаючись компенсувати гостру нестачу пального Росія розпочала морські поставки бензину з Індії. За інформацією від джерел, до РФ уже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину.

Вас також можуть зацікавити новини: