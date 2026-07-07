НБУ посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 8 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 8 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,51 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто національна валюта втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,48/44,53 грн/дол., а до євро - 50,87/50,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках 7 липня втратив 8 копійок і складає 44,84 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,36 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 17 копійок і становив 51,28 гривні за євро. Продати європейську валюту можна було за курсом 50,67 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,80 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на цілих 20 копійок і складав 51,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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