Механізований наступ росіян зупинили на пів року: деталі спецоперації 'Ашан'

Сили оборони України нанесли скоординований масштабний удар по російській техніці в глибокому тилу.

Російські загарбники були змушені відвести від лінії фронту значну кількість техніки після української операції "Ашан". На відновлення потенціалу ворогу знадобилися місяці. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Telegram.

"Наше завдання - діяти асиметрично проти ворога. Операція "Ашан" - один із прикладів того, як технології, розвідка та якісне планування дають змогу системно послаблювати наступальний потенціал противника", - зазначив Федоров.

За словами міністра, перший етап спецоперації було проведено минулого року. Для неї накопичили спеціально розроблені дрони, зібрали необхідні розвідувальні дані та підготували масштабний удар по техніці противника в глибокому тилу.

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За три доби Сили оборони вразили 949 ворожих цілей. Федоров наголосив, що після операції ворог відвів значну частину техніки від лінії фронту, а на відновлення втрат йому знадобилися місяці.

Другий етап

"Кілька тижнів тому ми повторили цю операцію. Цього разу основною ціллю стала ворожа артилерія. Вона залишається одним із головних викликів на полі бою. Тому ми почали шукати нове рішення", - повідомив Федоров.

Як додав міністр, для другого етапу операції було розроблено новий боєприпас для ураження артилерії. Тому, результат – 231 уражена ціль, із яких 171 знищено.

"Загалом за два етапи операції "Ашан" Сили оборони вразили 1 180 ворожих цілей", - наголосив Федоров.

Він додав, що кожна така операція - це не лише знищена техніка: "Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових".

Спецоперація "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, у чернві 2025 року Україна реалізувала одну з наймасштабніших таємних операцій війни, атакувавши російські аеродроми за допомогою дронів-камікадзе в рамках спецоперації під кодовою назвою "Павутина". Цю операцію готували 18 місяців.

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