У ДСНС пояснили, як захистити себе, якщо гроза застала на водоймі чи в горах

В таких місцях небезпечно залишатись на місці під час грози.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили, як захистити себе та дитину під час грози, якщо негода застала вашу родину біля водойми або під час мандрівки в горах.

Там зазначили, що звуки грому можуть асоціюватись з війною та провокувати у дитини тривожність, тож потрібно заспокоїти її та пояснити: сам грім безпечний, загрозу несе блискавка.

"Дійте впевнено та спокійно - розкажіть дитині чому небезпечно залишатись на місці та як діяти, щоб уберегтися", - зазначили в службі.

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Що підвищує ризик ураження блискавкою:

мокрий одяг;

прикраси та годинник з металу;

високі дерева, пагорби, водойми та багаття;

металеві конструкції й вироби (не користуйтеся парасолькою з металевою основою);

гаджети (вимкніть телефон та утримайтеся від дзвінків, дзвоніть лише за нагальної потреби в проміжках між грозовими розрядами);

різкі рухи, біг і метушня.

"Якщо негода застала біля водойми, негайно вийдіть із води вона дуже добре проводить струм. Залиште пляж та якнайшвидше відійдіть від берегової лінії. Якщо гроза застала у човні, одразу прямуйте до найближчого берега. Попросіть дитину сісти на дно плавзасобу, і самі нагніться якомога нижче. Якщо берег занадто далеко, то дістаньте весла з води та покладіть їх у човен, сядьте нерухомо, обхопіть коліна руками, а голову сховайте між ними", - йдеться у повідомленні.

Якщо гроза застала в горах, то, як підкреслили в ДСНС, потрібно негайно спускатися вниз, триматися якнайдалі від поодиноких високих дерев, гірських річок, струмків та глинистих ґрунтів, а також сховати у рюкзак усі металеві предмети.

"Якщо ви опинилися у лісі, знайдіть низькорослу галявину, уникайте поодиноких високих дерев і тих, у які раніше вже влучала блискавка (земля там має високу електропровідність). На відкритій місцевості не лягайте на мокру землю! Присядьте, опустіть голову, обхопіть коліна руками. Намагайтеся тримати стопи разом – це зменшує площу контакту із землею. Якщо ви в наметі, сядьте посередині, найкраще - на надувний матрац або сухий каремат. Категорично заборонено торкатися мокрого полотна намету та металевих опор", - мовиться у рекомендаціях.

У випадку, коли ви в автомобілі під час грози, зупиніться подалі від дерев і ліній електропередач. Заглушіть двигун, закрийте вікна та перечекайте негоду всередині. Автомобіль одне з найбезпечніших місць під час грози.

Якщо ж ви йдете родиною чи компанією, тримайтеся на відстані 3-5 метрів один від одного, не ховайтеся під поодинокими деревами та на пагорбах. За можливості варто сховатися в заглибленні в землі.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, на вихідних до України надійшов холодний атмосферний фрунт, що зумовив зниження температури до більш комфортних значень.

8 липня по всій Україні, крім південного сходу, пройдуть помірні дощі. Разом з тим, у більшості північних, центральних, також південних областей опади будуть значними. Також очікується град та шквали до 15-20 м/с.

9 та 10 липня короткочасні дощі з локальними грозами очікуються переважно вдень. І лише 9 липня у більшості північних, а вночі і західних областей отримується погода без опадів.

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