ВАКС не продовжив запобіжний захід Тимошенко у справі про підкуп

Депутатка пообіцяла й надалі сумлінно ходити на судові засідання.

Вищий антикорупційний суд не продовжив запобіжний захід народній депутатці України Юлії Тимошенко, лідерці фракції "Батьківщина".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, рішенням суду було відмовлено прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в клопотанні, щоб продовжити обов’язки, які покладені на Юлію Тимошенко.

Тепер Тимошенко не зобовʼязана інформувати САП про свої пересування Україною і за кордон. Із обмежень, запроваджених до неї в рамках розслідування справи, де вона є обвинувачуваною, лишилася лише застава в 33 млн грн.

Відео дня

Тимошенко після засідання суду сказала журналістам, що тепер у неї немає жодних обмежень.

"Немає нічого. Я можу спокійно жити і працювати. Але я не пропущу жодного засідання суду, не пропущу жодних дій, які передбачені законом", - зазначила вона.

При цьому Тимошенко зауважила, що вірить, що "політизовані репресії" проти неї будуть припинені. За її словами, в неї є всі паспорти і вона може пересуватися вільно.

Більше про справу

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2026 року пресслужба Національного антикорупційного бюро інформувала, що керівника однієї з депутатських фракцій парламенту України викрили на підкупі нардепів за голосування щодо конкретних законопроєктів.

Зазначалося, що Тимошенко викрита на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних нею, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

16 січня 2026 року Вищий антикорупційний суд України вирішив застосувати до Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис грн.

Суд зобов’язав лідерку "Батьківщини" здати закордонні паспорти, щоразу з’являтися до суду або Національного антикорупційного бюро в разі виклику, не виїздити з Києва та області без дозволу слідчих чи суду, не спілкуватися з рядом народних депутатів.

Зазначалося, що якщо Тимошенко не внесе заставу або порушить умови цієї міри запобіжного заходу, тоді відносно неї можуть застосувати більш суворіший захід.

23 січня стало відомо, що за лідерку "Батьківщини" внесли грошову заставу, передбачену рішенням суду про запобіжний захід щодо неї.

Вас також можуть зацікавити новини: