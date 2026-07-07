НАТО започатковує ініціативу з протидії дронам на 40 млрд доларів: Рютте розкрив деталі

Відповідна ініціатива розрахована на 5 років.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про започакування ініціативи Drone Edge на суму обсягом 40 млрд доларів. Мета ініціативи полягає у розвитку засобів із протидії дронам. Про це він повідомив під час виступу на Форумі оборонної промисловості в Анкарі.

Як відзначив генеральний секретар Альянсу, дрони докорінно змінили характер сучасної війни і стали вирішальним фактором на полі бою.

"Це зрозуміло з того, що ми бачимо в Україні, на Середньому Сході, і в усьому Альянсі. Самі союзники були свідками неодноразових вторгнень безпілотників. У відповідь на це НАТО стрімко розширює нашу здатність розгортати і керувати безпілотниками у великих масштабах. І у той же час, ми створюємо надійні засоби захисту від безпілотників, аби виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати дрони", - відзначив Рютте.

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Він додав, що таким чином Альянс "захищає один мільярд людей проти повного спектру загроз безпілотників". Тому, як повідомив Рютте, сьогодні НАТО започатковує ініціативу Drone Edge.

"Завдяки цій ініціативі союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у спроможності боротьби з безпілотниками на період наступних п’яти років", - наголосив Рютте.

Разом з тим, союзники зобов’язуються до кінця 2027-го року навчити у п'ять разів більше операторів безпілотників у своїх Збройних силах.

Як додав генеральний секретар Альянсу, НАТО підтримає союзників різним чином для виконання цих зобов’язань. Також це розпочнеться із започаткування "ринку засобів з протидії дронам".

"Мета полягатиме у тому, аби допомогти здійснювати закупівлі засобів з протидії дронам у великих масштабах і швидко", - заявив Рютте.

Оборонні угоди - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається до кінця року укласти великі оборонні угоди щонайменше з сімома країнами НАТО. Київ за останні місяці вже підписав "дронові угоди" із шістьма країнами. Три з них – держави Близького Сходу.

Раніше Україна хотіла підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, трохи менше року тому Україна висунула пропозицію й передала її американським партнерам.

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