Зеленський і Путін хочуть домовитися про мир, - Трамп

Лідери України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін хочуть домовитися про мир. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час відкритої частини зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"І Путін, і Зеленський хочуть домовитися. Шкода, що це зайняло стільки часу. Думаю, щось із цього вийде", – сказав американський лідер.
Трамп також заявив, що йому показують знімки з поля бою в Україні. За його словами, це далеко не найприємніше видовище.
"Мені надсилають фотографії. Мені насправді хочеться сказати: "Не надсилайте їх мені"", - підкреслив президент США.
Трамп додав, що знімки війни в Україні йому надсилає, зокрема, голова Пентагону Піт Гегсет. Він заявив, що йому неприємно на це дивитися.
Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої
Раніше CNN повідомляло, що президент США Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої. Американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.
Трамп раніше заявляв, що не особливо хоче відвідувати саміт і їде лише тому, що зустріч відбувається в столиці Туреччини за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана, якого він вважає другом.