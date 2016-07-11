Під час матчу з регбі в Австралії кіт, який вибіг на поле, вирішив "позмагатися" з гравцями (відео)

12:46, 11 липня 2016
Курйози
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Під час матчу австралійської регбійної ліги двох команд «Пантери Пенріта» і «Акули Кронуллы» вискочив чорний кіт.

кот / twitter.com/NRL

Про це повідомляє Tjournal.

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Кіт швидко пробіг кілька метрів по стадіону і забіг в залікову зону. Близько 13 тисяч глядачів на стадіоні 10 липня нагородили кота оплесками.

«Пантери Пенріта» поступилися «Акулам Кронулли» з рахунком 10:26.

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