Під час матчу з регбі в Австралії кіт, який вибіг на поле, вирішив "позмагатися" з гравцями (відео)
12:46, 11 липня 2016Курйози
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Під час матчу австралійської регбійної ліги двох команд «Пантери Пенріта» і «Акули Кронуллы» вискочив чорний кіт.
Кіт пробіг кілька метрів по стадіону / twitter.com/NRL
Про це повідомляє Tjournal.
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Кіт швидко пробіг кілька метрів по стадіону і забіг в залікову зону. Близько 13 тисяч глядачів на стадіоні 10 липня нагородили кота оплесками.
«Пантери Пенріта» поступилися «Акулам Кронулли» з рахунком 10:26.
Yep, it's a black cat on the field at a @PenrithPanthers game... #NRL#NRLPanthersSharkspic.twitter.com/IaiaSENiFr— NRL (@NRL) July 10, 2016
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