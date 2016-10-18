Клінтон звинуватили в крадіжці меблів Держдепу: вивозила держвласність до своєї вашингтонської квартири - ЗМІ
18:24, 18 жовтня 2016Курйози
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Колишній співробітник групи особистої охорони кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявив представникам ФБР, що вона привласнила меблі Держдепартаменту США, щоб декорувати свої апартаменти у Вашингтоні.
Хілларі Клінтон / REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на New York Post.
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«Під час служби Клінтон державним секретарем, вона і її підлеглі були помічені під час крадіжки ламп і предметів меблів з будівлі Держдепартаменту. Присвоєні речі були транспортовані в її дім у Вашингтоні», - повідомив екс-співробітник політика.
ФБР на даний момент не мають даних про те, чи було здійснено повернення державної власності.
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