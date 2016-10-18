Клінтон звинуватили в крадіжці меблів Держдепу: вивозила держвласність до своєї вашингтонської квартири - ЗМІ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на New York Post.

Читайте такожТрамп і Клінтон співають українською: мережу підкорює вітчизняна версія дебатів політиків (відео)

«Під час служби Клінтон державним секретарем, вона і її підлеглі були помічені під час крадіжки ламп і предметів меблів з будівлі Держдепартаменту. Присвоєні речі були транспортовані в її дім у Вашингтоні», - повідомив екс-співробітник політика.

ФБР на даний момент не мають даних про те, чи було здійснено повернення державної власності.