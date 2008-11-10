Путін стане героєм серіалу «Моя прекрасна няня»

Режисер серіалу «Моя прекрасна няня» Олексій Кирющенко розповів, що в одній з серій сьомого сезону нескінченної саги про няню-попелюшку з`явиться герой прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна. За сценарієм, в одній з серій няня Віка з Максимом Шаталіним відправляться на гірськолижний курорт Куршевель, де несподівано зустрінуться з Путіним.

«В цій ролі у нас знявся двійник прем`єра. Він такий схожий на реального Володимира Володимировича, що здається, ніби це його брат-близнюк. До речі, на роль собаки Коні ми теж знайшли двійника-лабрадора», — розповів режисер.

Сегодня нагадує, що спочатку творці серіалу хотіли закінчити його шостим сезоном — весіллям Віки і Максима, але реальні відносини між Жигуновим і Заворотнюк, які тоді були в самому розпалі, не дозволили утриматися від спокуси зняти ще 40 серій.