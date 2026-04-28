Винищувачі Gripen 'кинуть виклик' F-35 на навчаннях: деталі

Повітряні сили Чилі з 28 червня по 12 липня цього року проводитимуть багатонаціональні навчання Salitre 2026, в яких, окрім винищувачів F-16 Block 50 та американських винищувачів п’ятого покоління F-35, також візьмуть й бразильські винищувач F-39 Gripen E, для підтримки яких будуть залучені багатоцільові літаки KC-390 від Embraer.

Інформацію про участь у навчаннях виданню Infodefensa підтвердив командувач повітряних сил Бразилії бригадний генерал Марсело Каніц Дамасено.

Зазначається, що це буде вперше, коли шведський Gripen на навчаннях буде протистояти винищувачу п’ятого покоління F-35.

Як пише український портал Defense Express, Gripen та F-16 вже раніше "зустрічалися" під час спільних навчань у цьому регіоні, а точніше на Cruzex 2024 у Бразилії, де також були представлені F-15, під час яких вперше на практиці можна було порівняти шведський Gripen із американським F-16 в контексті зокрема того, що ці два винищувачі часом також є суперниками у тих чи інших тендерах. Аналітики вважають:

"Ці навчання можуть стати не тільки цікавими з огляду на опцію порівняти можливості трьох різних винищувачів (а тим паче у контексті "заочного" протистояння Gripen і F-35), але й матимуть практичну користь для Чилі, яка має визначитися, куди їй далі рухатися у розвитку свого парку бойових літаків. А саме - вирішити головне питання, чи варто їй впроваджувати змішаний парк винищувачів разом із літаками п’ятого покоління F-35, чи ж зосередитися на F-16 включно із модернізацією до рівня Block 70".

Також зазначається, що протистояння Gripen проти F-35 цікаво навіть лише тим фактом, що, наприклад, у Saab нещодавно досить зухвало заявили про те, що саме їхній літак є ідеальним кандидатом для протистояння з РФ. Це у контексті просування цього винищувача для Португалії, яка станом на сьогодні схоже не відкидає варіант все ж закупити американський винищувач п’ятого покоління, попри нестабільну політику чинного президента США Дональда Трампа.

Винищувачі Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, цього року може розпочатися навчання українських пілотів на шведських винищувачах Gripen, про передачу яких Швеція домовилася з Україною у 2025 році.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив авіаексперт, ключова перевага Gripen полягає в тому, що цей винищувач оснащений французькою ракетою класу Meteor, дальність ураження якої становить 250-300 кілометрів. Відповідно, вони можуть стати потужною зброєю проти літаків Су-34, які несуть КАБи, та Су-35.

За його словами, поява хоча б кількох Gripen з ракетами Meteor істотно дозволила б відігнати росіян від кордону. Тема запуску керованих ними авіабомб була б знята.

