Скандал із харчуванням: в Міноборони пригрозили посадовим особам негативними наслідками

Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки. Про це повідомила прес-службі Міністерства оборони.
"Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність", - йдеться у повідомленні.
В Міноборони нагадали, що головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.
Скандал із харчуванням у 14-й бригаді
Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що в 14-й окремій механізованій бригаді ЗСУ відбуваються перебої із забезпеченням продовольством на окремих позиціях.
На тлі скандалу Генеральний штаб ЗСУ відсторонив командира 14-ї окремої механізованої бригади з посади. Також було звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Новопризначений командир 14-ї ОМБР полковник Тарас Максімов поспілкувався з воїнами, у яких під час перебування на захисній позиції склалася важка ситуація із харчуванням. Він пообіцяв бійцям ротації.
Також доручено вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.