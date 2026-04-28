З'явилися перші зображення 'розумних' окулярів Samsung із вбудованими камерами

Пристрій можуть представити вже найближчими місяцями за ціною від 379 до 499 доларів.

Деякий час тому стало відомо, що Samsung готує власні смарт-окуляри для конкуренції з Meta Ray-Ban. І ось в інтернеті з'явилися якісні рендери новинки, опубліковані Android Headlines.

Судячи з них, виробник робить ставку на максимально "непомітний" дизайн. Окуляри виглядають практично як звичайна оправа, і лише злегка потовщені дужки, подвійні камери та фірмовий логотип видають їх "розумну" начинку.

За даними джерел, пристрій проходить під кодовою назвою Jinju і працюватиме на Android XR з підтримкою Google Gemini. При цьому дисплея в окулярах не передбачено – взаємодія з системою повністю голосова. Користувач зможе, наприклад, перекладати текст, дізнаватися про погоду або робити знімки за допомогою голосових команд.

Передбачається, що Galaxy Glasses отримають процесор Snapdragon AR1, 12-мегапіксельну камеру Sony IMX681, акумулятор ємністю 155 мАг, а також динаміки з кістковою провідністю. Вага пристрою складе близько 50 грамів.

Вартість очікується на рівні 379–479 доларів, а запуск заплановано на 2026 рік. Ймовірно, анонс відбудеться на заході Galaxy Unpacked у червні.

При цьому виробник вже працює над більш просунутою версією окулярів з кодовою назвою Haean, яка може вийти в 2027 році. Її ключовою особливістю стане micro-LED-дисплей, що дозволяє виводити повідомлення та навігацію прямо в поле зору користувача.

Основний конкурент цих окулярів – Meta Ray-Ban Display. Через вбудований екран можна працювати з ШІ, миттєво перекладати іноземну мову, а також "друкувати". Аналітики вважають, що це "the next big thing", і що через 5 років у всіх будуть такі окуляри.

За інформацією Bloomberg, Apple прискорила роботу над своїми розумними окулярами. У них будуть вбудовані високоякісні камери для зйомки фотографій і відео, мікрофони та динаміки, а також додатковий сенсор, який забезпечить роботу ШІ-функцій.

