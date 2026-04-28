Названо найкращі напрямки та маршрути Європи для велоподорожей у цьому році

Від узбережжя Атлантики в Порту до нових гравійних маршрутів у Каталонії - найцікавіші велосипедні подорожі Європою у 2026 році роблять ставку на доступні дистанції та більш повільний, усвідомлений формат мандрівок. Як повідомляє Euronews, велотуризм у Європі змінюється: акцент зміщується з екстремальних підйомів і спортивних навантажень на маршрути для звичайних мандрівників, які шукають комфортні відстані, якісну інфраструктуру та можливість насолоджуватися подорожжю.

По всьому континенту, зокрема у Франції, туристичні організації інвестують у безпечні велодоріжки, зрозумілу навігацію та гнучкі маршрути. Від прибережних трас до річкових шляхів і виноградних регіонів - 2026 рік обіцяє стати вдалим для доступного велотуризму, де важливий не лише пункт призначення, а й сам шлях.

Ось кілька найкращих маршрутів для веломандрівок у Європі.

Порту - Лісабон

Цей прибережний маршрут поєднує щоденні відрізки від 50 до 90 км із різноманітним рельєфом, який поступово стає легшим у напрямку півдня. Він з’єднує два яскраві міста Португалії, проходячи повз пляжі, невеликі містечка та мальовничі краєвиди Атлантики. Маршрут дозволяє часто зупинятися, тому головний акцент тут - не на швидкості, а на комфортному темпі подорожі.

Фландрія, Бельгія

Фландрія пропонує культурний веломаршрут через історичні міста - Брюссель, Антверпен, Гент та Брюгге. Маршрути здебільшого рівнинні, проходять уздовж каналів і через зелені ландшафти. Це ідеальний варіант для неспішних поїздок із частими зупинками. Попри популярність регіону серед професійних велогонок, багато маршрутів підходять і для аматорів.

Утрехт - Амстердам - Гаага

Нідерланди залишаються однією з найзручніших країн для велоподорожей, маючи понад 35 тисяч кілометрів велодоріжок. Маршрути між Утрехтом, Амстердамом і Гаагою поєднують міські поїздки з узбережжям і сільською місцевістю. Система навігації "knooppunten" значно спрощує планування - мандрівники можуть легко комбінувати маршрути та дистанції без складної підготовки.

Тоскана, Італія

Тоскана пропонує хвилясті пагорби, тихі дороги та маршрути, що з’єднують Флоренція, Сієна та Піза. Щоденні дистанції можна тримати в межах 30-70 км із частими зупинками на їжу, вино та огляд пам’яток. Тут головне - не відстань, а повільний ритм подорожі. Розвинена мережа велодружнього житла та сервісів значно спрощує планування багатоденних маршрутів.

Каталонія, Іспанія

Новинка 2026 року - маршрут Grand Tour Catalunya Gravel, який пропонує гнучку подорож із поділом на етапи різною місцевістю. Він поєднує гравійні дороги, малолюдні траси та прибережні ділянки, проходячи через райони, які часто оминають туристи. Маршрут можна адаптувати під коротші відрізки, що робить його доступним і для новачків. Це відображає зростання популярності гравійного велоспорту в Європі.

Дунайський веломаршрут, Австрія - Угорщина

Один із найзручніших маршрутів для початківців проходить уздовж річки Дунай рівнинними, добре позначеними доріжками. Типові етапи - від 40 до 80 км, із легким доступом до міст і зон відпочинку. Серед ключових зупинок - Відень і Будапешт, однак головна перевага - спокійний темп і проста логістика.

La Voie Bleue, Франція

Один із найцікавіших маршрутів 2026 року, довжиною близько 700 км - від кордону з Люксембургу до Ліону. Маршрут пролягає вздовж річок і каналів, тому здебільшого рівнинний і легкий для проходження. Більша частина дороги - без автомобільного трафіку. Уздовж шляху - виноградники, історичні міста та культурні пам’ятки.

Боденське озеро, Німеччина/Австрія/Швейцарія

Цей 260-кілометровий кільцевий маршрут навколо озера є рівнинним, мальовничим і легко ділиться на короткі етапи. Велосипедисти можуть проїхати одразу трьома країнами, насолоджуючись краєвидами озера та використовуючи пороми для скорочення дистанцій. Особливо популярний серед новачків і сімей.

Майорка, Іспанія

Майорка поєднує можливості для велоподорожей протягом усього року з маршрутами для різного рівня підготовки. Хоча острів відомий гірськими підйомами, тут також багато спокійних доріг у внутрішніх районах і уздовж узбережжя. Міста на кшталт Пальма та Алькудія мають розвинену інфраструктуру для велосипедистів.

Шварцвальд, Німеччина

Шварцвальд пропонує більш спокійні маршрути через ліси та традиційні села. Хоча місцями рельєф горбистий, долинні маршрути та електровелосипеди роблять регіон доступним. Щоденні етапи - від 40 до 70 км. Регіон стає дедалі популярнішим завдяки меншій кількості туристів і неквапливому ритму.

Маршрут Гетеборг - Фальчепінг (Ljungleden), Швеція

Новий маршрут довжиною 170 км, відкриття якого заплановане на травень 2026 року. Він поєднує велодоріжки та малозавантажені дороги, включаючи гравійні ділянки, і підходить як для новачків, так і для досвідчених велосипедистів. Маршрут проходить через міста, зокрема Алінгсос, відоме своєю кавовою культурою, поєднуючи міські та природні пейзажі. Його гнучкість дозволяє організовувати як короткі поїздки, так і багатоденні мандрівки.

