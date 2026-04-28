До 1750 км углиб Росії: у Міноборони розповіли, куди тепер долітають українські дрони

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони більш ніж у 2,5 рази збільшили дальність нанесення ударів deep strike по глибокому тилу противника. Зараз далекобійні засоби успішно знищують військову машину ворога на відстані близько 1 750 км, повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що в лютому 2026 року підрозділи СБУ та інших компонентів Сил оборони завдали удару по Ухтинському НПЗ у Республіці Комі, РФ. Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону.

Для порівняння, у грудні 2022 року Україна завдала удару по авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області, яка є одним із ключових аеродромів російської стратегічної авіації. Для удару українські засоби подолали близько 650 км, що є рекордною відстанню за підсумками першого року повномасштабного вторгнення.

Уже в 2024 році Україна розширила географію далекобійних ударів. Наприклад, 2 квітня вперше було атаковано завод з виробництва "Шахедів" у спеціальній економічній зоні "Алабуга". Для цього удару українські засоби подолали близько 1 200 км.

Потім 9 травня був уражений НПЗ "Газпром Нефтехім Салават". Відстань до цілі склала 1 500 км.

У Міноборони зазначили, що у 2026 році Сили оборони продовжують систематично завдавати ударів як у ближньому, так і в глибокому тилу. Зокрема, в Уфі були уражені НПЗ "Башнефть-Новойл" і "Башнефть-Уфанефтехім". Українські засоби подолали близько 1 400 км до цих цілей.

Крім того, у березні було уражено 5 стратегічних заводів і 10 об’єктів нафтопереробки РФ. Операції охопили територію від тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей до глибоких тилових районів РФ.

"Сьогодні наші дипстрайки – вже не сенсація, хоча щоразу це дуже справедлива і дуже приємна новина. Сьогодні наші українські дрони докорінно змінили підходи до ведення війни", – говорив президент України Володимир Зеленський.

Міністр оборони Михайло Федоров раніше підкреслив, що мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, а російська армія втратить наступальний потенціал. Також він заявляв, що важливо завдати значної шкоди економіці Росії.

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України завдали нового удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї. Ця атака відбулася в рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі заявив, що в Туапсі "ще одна серйозна надзвичайна ситуація" – через атаку безпілотників сталася масштабна пожежа на НПЗ. Він зазначив, що вранці для гасіння було задіяно 164 людини, 46 одиниць техніки, але пообіцяв, що ще підкинуть підкріплення.

