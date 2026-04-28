Гречки в Україні стане набагато більше: експерти оцінили майбутній врожай

Водночас цукрових буряків і овочів буде зібрано менше.

Площі під посівами гречки в Україні цього року зростуть на 68,1% в порівнянні з показником 2025 року. Очікується загальне зростання виробництва гречки в 1,9 раза.

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Олександр Нечипоренко зазначив, що серед культур, площі під якими буде збільшено, також жито (+32,4%), овес (+14,8%), ячмінь (+5,4%), сорго (+7,9%) та просо (+130%).

Загалом посівні площі під зернові та зернобобові культури скоротяться у порівнянні з минулим роком на 2,6%. Разом з тим, цьогорічний врожай зернових та зернобобових очікують на рівні 2025 року – близько 60,2 млн тонн.

Крім гречки, науковці прогнозують найбільше зростання виробництва озимого ячменю (+18,6%), озимого жита (+39,4%) та проса (в 2,5 раза).

Також Україна в 2026 році має зібрати більше врожаю в плодово-ягідному сегменті (+5,2%), окремо винограду (+3,3%) та картоплі (+1,7%). При цьому загалом овочів буде зібрано дещо менше, ніж рік тому (-0,9%). Найбільш суттєво по культурах скоротиться збір фабричного цукрового буряку (-6,9%).

Скорочення врожаю цукрового буряку пов’язано з тим, що під нього цьогоріч будуть відведені найменші посівні площі за весь час незалежності країни. Культура також сильно страждає від незвично прохолодної весни та буревіїв.

Через несприятливу погоду Україна ризикує втратити до половини врожаю персиків та до 60% абрикосів. За песимістичного сценарію, навіть імпорту фруктів буде недостатньо, аби перекрити внутрішній дефіцит, що спровокує значне зростання цін.

Вас також можуть зацікавити новини: