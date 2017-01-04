"Хто його запросив до України за останні 10 років?": нардеп від "Опоблоку" оконфузився, коментуючи ексгумацію Олеся (відео)

Це сталося, коли він коментував новину про примусову ексгумації тіла українського поета Олександра Олеся у Празі.

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"Чому, як тільки він помер, ми про нього (Олеся – УНІАН) заговорили? Хто його запросив до України за останні 10 років? Хто з них хоч раз розмовляв? Ніхто. Зате зараз вже хочуть заробити на перепохованні. Не треба перетворювати на спільне кладовище", - додав нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, останки Олеся, похованого в Чехії, примусово ексгумували, а в його могилі на Ольшанському цвинтарі у Празі збираються поховати іншу людину.

Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на цвинтарі у розмірі 20 тис. чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив за власною ініціативою громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Проте нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька у могилі Олеся. За словами українських діаспорян, перепоховання було заплановано на 12.00 3 січня. Могилу письменника вже розкопали. На Ольшанському кладовищі перебувають представники української діаспори, які очікували консула.