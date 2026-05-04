Скандал з 2 тисячами непридатних: в одну з військових частин мобілізували наркозалежних, - ЗМІ

У підрозділах виявили людей із залежностями та серйозними медичними проблемами – триває перевірка.

В одній із військових частин України опинилися близько двох тисяч мобілізованих чоловіків, які, за попередніми даними, не мали проходити службу за станом здоров’я. Про це повідомили в Офісі військового омбудсмена у відповідь на запит hromadske.

Йдеться, зокрема, про людей із наркотичною залежністю, а також тих, хто перебуває на замісній підтримувальній терапії.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявляла, що цих чоловіків мобілізували з висновками військово-лікарських комісій про "придатність" або "обмежену придатність".

Відео дня

"Вони потрапили до війська з висновками військово-лікарської комісії про придатність або "обмежену придатність". Водночас, згідно з наказом Міноборони № 402, мають бути визнані непридатними до військової служби", – йдеться у відповіді.

В Офісі омбудсмена наголошують, що це не окремий випадок, а системна проблема:

"Ситуація вже є кризовою, оскільки значна кількість людей, які за медичними показниками не повинні проходити військову службу, уже перебувають у підрозділах".

Наразі триває міжвідомча перевірка за участю структур Міністерства оборони та командування Сухопутних військ. Хто саме несе відповідальність за ситуацію – поки не повідомляється.

Назву військової частини не розголошують. Водночас у відомстві обіцяють комплексно вивчити проблему та підготувати пропозиції щодо змін у законодавстві.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними військового омбудсмена Ольги Решетилової, в Україні на сьогоднішній день мобілізаційний ресурс складає понад півтора мільйона осіб.

На уточнююче питання, чи йшлося б в такій ситуації про демобілізацію, Решетилова відповіла, що саме так, бо військо можна було б поповнити тими, хто ще не служив.

Водночас міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що продовжується підготовка трансформації покращення умов мобілізації та служби в Силах оборони, і частина проєктів вже готові до запуску. За його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску.

Вас також можуть зацікавити новини: