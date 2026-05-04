Які смартфони Samsung отримають One UI 8.5: нова прошивка вийде вже скоро

Нову прошивку отримають не лише флагмани, а й бюджетні пристрої серій Galaxy A, M та F.

Samsung підготувала велике оновлення оболонки One UI 8.5, яке принесе нові можливості не тільки флагманам, але й старішим телефонам. Про це повідомляє Tech Advisor.

За даними джерел, оновлення додасть у пристрої Galaxy низку функцій на базі штучного інтелекту, спочатку призначених для сімейства Samsung Galaxy S26. Йдеться про чотири нововведення:

Call Screening – інструмент автоматичної перевірки та блокування спам-дзвінків на базі ШІ.

Advanced Audio Eraser – видалення фонового шуму та поліпшення якості голосу у відео.

Photo Assist – допомога в редагуванні фотографій.

Creative Studio – інструменти для створення та редагування візуального контенту.

Також нове оновлення принесе розширені налаштування панелі швидких параметрів, оновлені іконки з легким 3D-ефектом, "розумніший" екран блокування та нові функції безпеки, включаючи автоматичне блокування при підозрілій активності.

Відео дня

Samsung вже розпочала розповсюдження One UI 8.5 у Південній Кореї, а глобальний запуск стартує найближчими тижнями. Ось які смартфони та планшети можуть розраховувати на оновлення:

Galaxy S:

Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra;

Galaxy S21 FE.

Galaxy Z:

Galaxy Z Trifold;

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4.

Galaxy A:

Galaxy A73;

Galaxy A56, A55, A54, A53;

Galaxy A36, A35, A34, A33;

Galaxy A26, A25, A24;

Galaxy A17, A17 5G;

Galaxy A16, A16 5G;

Galaxy A15, A15 5G;

Galaxy A07, A07 5G;

Galaxy A06, A06 5G.

Galaxy M:

Galaxy M56, M55, M55s;

Galaxy M54, M53;

Galaxy M36, M35, M34, M33;

Galaxy M17, M16, M15;

Galaxy M07, M06.

Galaxy F:

Galaxy F56, F55, F54;

Galaxy F36, F34;

Galaxy F17, F16, F15;

Galaxy F06.

Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro;

Galaxy XCover 6 Pro.

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra;

Galaxy Tab A11;

Galaxy Tab A9, A9+;

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Раніше в інтернеті з'явився список iPhone, які зможуть оновитися до iOS 27. За даними витоку, Apple збирається припинити підтримку відразу чотирьох популярних моделей.

УНІАН опублікував повний список гаджетів, які отримають Android 17. Важливо вже зараз зрозуміти, чи отримає ваш смартфон нову прошивку – чи є сенс чекати оновлення або, можливо, час задуматися про апгрейд.

Вас також можуть зацікавити новини: