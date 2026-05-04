Зеленський зустрівся з Фіцо: про що говорили (відео)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Єревані з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це глава держави повідомив в Telegram.
"Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин", - повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що обговорив з словацьким прем'єром співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.
"Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави - домовилися, що команди працюватимуть над графіком", - додав президент.
Як додав Зеленський, вони торкнулись і питання членства України у Європейському Союзі.
"Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це", - наголосив український лідер.
Останні заяви Фіцо
Як повідомляв УНІАН, Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо буде присутній на військовому параді в Москві 9 травня.
Як він стверджує Фіцо, в Брюсселі йому постійно висувають претензії з приводу цих зустрічей і розповідають, чому він не повинен зустрічатися з Путіним. Однак при цьому в неофіційній обстановці намагаються дізнатися подробиці цих розмов.