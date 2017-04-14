Голову запорізького "Укравтодору" звільнили за ремонт доріг "на папері" (відео)

20:42, 14 квітня 2017
Курйози
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Ремонт доріг виявився "липовий".

Голови запорізького Укравтодору звільнили за ремонт доріг

У Facebook керівник Укравтодору Артем Гриненко написав, що Запоріжжя вражало темпами робіт і мала величезний бюджет на ремонт.

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Під повідомленням головного дорожника країни люди стали викладати фото і відео дорожніх робіт в своїх областях.

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Теги: #дороги#ремонт