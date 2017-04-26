Прем'єр Британії обмовилася й закликала до боротьби з "туризмом" (відео)
10:36, 26 квітня 2017Курйози
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Британія, за словами Мей, має намір вести боротьбу з "туризмом".
Тереза Мей / REUTERS
Прем'єр Великобританії Тереза Мей обмовилася під час публічного виступу, заявивши про боротьбу країни з "туризмом".
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"Ми маємо намір вести світ за собою у запобіганні туризму", - заявила вона.
Мабуть, прем'єр-міністр Британії мала на увазі "тероризм", однак не помітила власної обмовки.
Theresa May: "We want to lead the world in preventing tourism". pic.twitter.com/OcrLkWso5W— Adam Bienkov (@AdamBienkov) April 25, 2017
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову обмовився і назвав проросійських бойовиків на Донбасі представниками "лаоської" замість "Луганської народної республіки".
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