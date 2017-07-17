У китайських соцмережах заборонили писати про Вінні-Пуха

10:35, 17 липня 2017
Курйози
1623 0

Допускають, що це пов'язано порівняннями ведмедика з китайським лідером Сі Цзіньпіном, які розповсюдилися соцмережами в останні роки.

Спроби написати по-китайськи

У китайських соціальних мережах почали блокувати пости зі згадкою Вінні-Пуха, пише Financial Times.

За інформацією видання, записи стали пропадати з сервісу Sinai Weibo, який називають "китайським твіттером", а також з листування в месенджері WeChat.

Читайте також"Подорослішайте, б**ть": відома топ-модель "зірвалася" на Трампа в Twitter

Офіційних пояснень не було, але допускається, що це пов'язано порівняннями ведмедика з китайським лідером Сі Цзіньпіном, які розповсюдилися соцмережами в останні роки.

Зараз спроби написати по-китайськи "Вінні-Пух" в соцмережі Weibo закінчуються появою попередження "незаконний контент". Хоча, як пише газета, деякі користувачі примудряються обходити цю заборону.

Як повідомляв УНІАН, на сайтах CNN посилили контроль за публікацією матеріалів про Росію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Вінні-Пух#цензура в Китаї