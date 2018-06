У китайських соцмережах заборонили писати про Вінні-Пуха

У китайських соціальних мережах почали блокувати пости зі згадкою Вінні-Пуха, пише Financial Times.

За інформацією видання, записи стали пропадати з сервісу Sinai Weibo, який називають "китайським твіттером", а також з листування в месенджері WeChat.

Офіційних пояснень не було, але допускається, що це пов'язано порівняннями ведмедика з китайським лідером Сі Цзіньпіном, які розповсюдилися соцмережами в останні роки.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7Ipic.twitter.com/8H9ITqIc1M