У китайських соцмережах заборонили писати про Вінні-Пуха

У китайських соціальних мережах почали блокувати пости зі згадкою Вінні-Пуха, пише Financial Times.

За інформацією видання, записи стали пропадати з сервісу Sinai Weibo, який називають "китайським твіттером", а також з листування в месенджері WeChat.

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Офіційних пояснень не було, але допускається, що це пов'язано порівняннями ведмедика з китайським лідером Сі Цзіньпіном, які розповсюдилися соцмережами в останні роки.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7Ipic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 липня 2017 р.

Зараз спроби написати по-китайськи "Вінні-Пух" в соцмережі Weibo закінчуються появою попередження "незаконний контент". Хоча, як пише газета, деякі користувачі примудряються обходити цю заборону.

Як повідомляв УНІАН, на сайтах CNN посилили контроль за публікацією матеріалів про Росію.