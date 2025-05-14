Playstation 5 відстає від Playstation 4 на 1.2 мільйона проданих консолей.

Sony опублікувала звіт за минулий фінансовий рік, де повідомила про продаж 2.8 мільйона Playstation 5, що в сумі дає 18.5 мільйонів консолей за фіскальний рік (порівняно з 20.8 мільйонами в попередньому).

Це означає, що з моменту випуску PS5 у листопаді 2020 року було продано 77.8 мільйонів консолей, що на 1.2 мільйона менше, ніж за аналогічний період життя Playstation 4.

Цей показник потрібно розглядати з урахуванням того, що PS5 зіткнулася з серйозними проблемами з поставками в період пандемії, а PS4 була значно дешевшою під час запуску. Через п'ять років після виходу стандартну PS4 можна було купити за 200 доларів, тоді як PS5 подорожчала з моменту випуску і коштує зараз 450 доларів.

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Sony належить подолати важкі економічні умови для Playstation 5. Основне виробництво консолей відбувається в Китаї, де на них діють тарифи США в 30%.

PS4, своєю чергою, досягла 117 мільйонів проданих консолей, ставши другою найбільш продаваною приставкою в історії Sony після PlayStation 2 (160 мільйонів).

Тим часом доходи Sony від ігор і мережевих сервісів збільшилися на 9% порівняно з минулим роком, склавши близько 2.74 мільярдів доларів. Щомісячна активність користувачів PlayStation за рік зросла на 5%, досягнувши рекорду в 124 мільйони користувачів. Частка цифрових продажів ігор склала 76%, що на 6% більше порівняно з минулим роком.

Раніше ми розповідали, що розкрито ймовірну дату виходу наступного покоління PlayStation і Xbox. Однією з підказок стала інформація про скасовану гру у всесвіті "Того, хто біжить по лезу".

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