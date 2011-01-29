Прокурор вирішив, що «Розмова про це» для школярів - еротична книжка

Прокуратура Сторожинецького району Чернівецької області під час перевірки виявила у книгарні у райцентру Сторожинець книги, які віднесли до продукції еротичного характеру. Приписом прокурора району книжки з продажу були вилучені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє обласна газета «Молодий буковинець». Книжками, які прокуратура назвала «продукцією сексуального і еротичного характеру», виявилися «Рисунок. Женская обнаженная натура» і «Рисунок. Мужская обнаженная натура» Джованні Чиварді з серії «Классическая библиотека художника», а також «Гламурная Камасутра».

На думку прокурора району, зображення, обкладинки та зміст цих книжок «містять елементи еротичного характеру, а отже «мають бути герметично упакованими, містити спеціальне маркування та заборонятися до продажу неповнолітнім».

За словами власника книжкового магазину Василя ДРОНЯКА, до магазину без попередження прийшла людина, яка представилася помічником прокурора, і стала вимагати забрати еротичні книги з полиць.

«Прокурор також вимагав забрати книжку «Відверта розмова про це». Але я пояснив йому, що вона написана для дітей шкільного віку про статеве виховання», - додав В.ДРОНЯК.

Загалом правоохоронці примусили забрати з полиць сім книг, а продавця написати пояснювальну записку.