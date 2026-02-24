ЄС готує ляпас Орбану: Угорщині доведеться розпрощатися з російською нафтою, - Reuters

Словаччина та Угорщина не зможуть заблокувати заборону на імпорт російської сировини.

Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію про поступову заборону імпорту російської нафти 15 квітня, через три дні після парламентських виборів в Угорщині, повідомляє Reuters.

За словами комісара ЄС з питань енергетики Дана Йоргенсена, пропозиція передбачає поступове припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. При цьому журналісти Reuters звертають увагу, що протягом четвертого кварталу 2025 року Євросоюз імпортував з Росії 1% нафти від загального обсягу постачання.

Видання нагадує, що ЄС вже запровадив санкції на імпорт російської нафти, яку транспортують морем. Тепер Блок хоче закріпити "повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, яке залишиться в силі, навіть якщо мирна угода в Україні призведе до скасування санкцій ЄС".

За словами джерел журналістів, пропозицію Єврокомісії про заборону імпорту російської нафти розглядають після парламентських виборів в Угорщині аби ця тема не стала головним фактором у передвиборчій кампанії. Reuters нагадує, що Угорщина та Словаччина все ще залежать від російської нафти і не підтримують запровадження заборони на постачання цієї сировини.

Водночас очікується, що Європейський Союз обійде будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати заплановану заборону імпорту російської нафти, використовуючи закон, який може бути схвалений кваліфікованою більшістю держав-членів.

26 січня Європейська Рада ухвалила рішення про остаточну заборону імпорту російського газу з осені 2027 року.

Блок поступово скорочує імпорт і російської нафти. У вересні 2025 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити мито на нафту, яка імпортується з Росії аби стимулювати відмову від московського "чорного золота".

Втім нещодавно Євросоюз тимчасово дозволив Угорщині отримувати російську нафту в обхід санкцій ЄС через пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок російської атаки. Однак Будапешт втратить можливість імпортувати російську нафту в разі запровадження відповідної законодавчої заборони.

