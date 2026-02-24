Death Stranding 2 скоро вийде на ПК – стали відомі системні вимоги гри

Для гри на мінімальних налаштуваннях графіки вистачить GeForce GTX 1660, але доведеться задовольнятися 30 fps.

Death Stranding 2: On the Beach, одна з найкращих ігор 2025 року, вже наступного місяця з'явиться на ПК. Щоб підготувати геймерів до релізу, Kojima Production перерахувала чотири конфігурації комп'ютерів, на яких можна буде грати в гру з різними налаштуваннями графіки.

Почати грати можна вже з відеокартою GeForce GTX 1660, але доведеться задовольнятися мінімальними налаштуваннями графіки в 1080p/30 FPS. Ну а щоб насолодитися усіма красотами світу Кодзіми, знадобиться RTX 4080 або її "червоний" аналог Radeon RX 9070 XT.

Зверніть увагу: гра вимагає обов'язкової наявності твердотілового накопичувача (SSD) для установки. До того ж буде потрібно досить місткий пристрій – 150 ГБ, хоча на PS5 їй потрібно близько 90 ГБ.

Мінімальні вимоги – 1080p і 30 fps

ОС: Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша)

Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша) Процесор: Intel Core i3-10100 або AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-10100 або AMD Ryzen 3 3100 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: GeForce GTX 1660 або Radeon RX 5500 XT 8 ГБ

Середні – 1080p і 60 fps

ОС: Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша)

10 або 11 (версія 1909 або новіша) Процесор: Intel Core i5-11400 або AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 або AMD Ryzen 5 5600 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: GeForce RTX 3060 12 ГБ або Radeon RX 6600

Високі – 1440p і 60 fps

ОС: Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша)

Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша) Процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: GeForce RTX 3070 або Radeon RX 6800.

Максимальні – 4К і 60 fps

ОС: Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша)

Windows 10 або 11 (версія 1909 або новіша) Процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X

Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: GeForce RTX 4080 або Radeon RX 9070 XT

Death Stranding 2 – системні вимоги

ПК-версія Death Stranding 2 вийде з підтримкою NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 і Intel XESS 2. Для всіх технологій доступні опції апскейлінгу і генерації кадрів. Також порт отримає різні фішки на кшталт необмеженого фремрейту і підтримки ультрашироких дисплеїв.

Death Stranding 2 вийде на комп'ютерах вже 19 березня, в Steam і Epic Games Store відкриті попередні замовлення. Вартість гри – 2299 гривень.

Критики оцінили гру в 90 балів на Metacritic і назвали "обов'язковою до проходження". У відгуках пишуть, що Хідео Кодзімі знову вдалося зробити глибоку і людяну історію, а також геймплейно поліпшити те, що зробили в першій частині. Окремо хвалять технічне виконання.

Сюжет Death Stranding 2 розгортається через 11 місяців після подій першої частини. Сему Бріджесу доведеться подорожувати по різних континентах на борту корабля Магеллан, щоб спробувати врятувати людство від вимирання, яке хоч і було відстрочено, але все ще загрожує світу.

