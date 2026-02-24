Росії буде складно почати великий наступ в найближчі місяці, – Bloomberg

Москві вдавалося підтримувати набір на рівні від 30 000 до 35 000 осіб на місяць, але ці зусилля перебувають під напругою.

Через зростання втрат у лавах армії російських окупантів, які вже три місяці поспіль перевищують кількість новобранців, російському диктатору Володимиру Путіну, ймовірно, буде складно розпочати великий наступ проти України в найближчі місяці. Про це пише Bloomberg, посилаючись на оцінки західних посадовців.

За словами посадовців, Росія наразі здатна мобілізувати від 30 000 до 35 000 осіб щомісяця. Однак ці темпи не перекривають реальних втрат на полі бою. Як пише видання, така тенденція може вплинути на рішення Кремля щодо можливого наступу навесні або влітку. Чиновники також не виключають, що Росія буде змушена вдатися до ширшої мобілізації, чого Путін уникає після того, як оголосив призов 300 тисяч резервістів у 2022 році.

Міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив журналістам, що Росія може активізувати вербування в армію у великих містах, а не лише в бідніших регіонах. За його словами, непропорційне зростання втрат і погіршення економічної ситуації можуть підірвати політичну підтримку війни у густонаселених центрах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, де пропонуються значні бонуси за підписання контрактів.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Хілі раніше повідомляв в інтерв’ю для ЗМІ, що Росія дедалі більше покладається на іноземних бійців. За його оцінками, на боці РФ воюють близько 17 тисяч військових із Північної Кореї, а також тисячі завербованих громадян Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.

За даними видання, західні експерти прогнозують два основні сценарії ймовірних атак РФ:

зосередження сил на "поясі фортець" у Донецькій області;

спроба поновлення наступу на місто Запоріжжя

Окремо журналісти зазначили, що російські війська стикаються з проблемами зв’язку через обмеження доступу до системи супутникового інтернету Starlink, яка належить Ілону Маску, а також через жорсткі заходи Кремля щодо месенджера Telegram. За словами чиновників, це вплинуло на можливості Росії завдавати ударів дронами на середню дальність – до 150 кілометрів від лінії фронту.

Втрати російської армії

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про зростання втрат серед російських окупантів. Кількість ліквідованих окупантів вже досягла тисячі на день, і це перевищує можливості РФ щодо мобілізації та рекрутингу протягом останніх трьох місяців. Попри колосальні людські жертви, за 2025 рік РФ вдалося захопити лише 0,83% території України.

Також речник угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов висміяв росіян через відключення Starlink, зазначивши, що в них почалася "тиха істерика". Адже з відключенням терміналів вони втратили можливості координувати дії підрозділів на передовій у режимі реального часу. За його словами,росіяни намагаються заповнити прогалини у зв'язку єдиним доступним способом – будівництвом так званих Wi-Fi-мостів.

