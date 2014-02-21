У Британії визначили книги з найбезглуздішими назвами
У Великобританії оголошено шорт-лист премії Diagram, яка щорічно вручається за найбільш безглузду назву книги
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт видання Bookseller. До списку претендентів увійшли шість творів, опублікованих англійською мовою.
Повний список номінантів на нагороду цього року виглядає так:
1. «Походження калу» («The Origin of Feces») Девіда Уолтера-Тоуса
2. «Кішки-пролетарі: Коти з винних льохів Нью-Йорка» («Working Class Cats: The Bodega Cats of New York City») Кріса Балсиджера і Ерін Кеннінг
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4. «Як покакати на побаченні» («How to Poo on a Date») із серії Mats & Enzo (раніше в цій серії вийшов ряд схожих інструкцій, наприклад, «Як покакати на роботі», «Як покакати на вихідних» та інші)
5. «Пиріг-рафія: Де пиріг зустрічається з біографією» («Pie-ography: Where Pie Meets Biography») Джо Пекхем
6. «Як молитися, якщо ображений на Бога» («How to Pray When You're Pissed at God») Ієна Паннетта
Довідка. Премію Diagram заснували в 1978 році видавці Тревор Боунфорд і Брюс Робертсон. За словами засновників, вони винайшли нагороду, щоб не нудьгувати на щорічному книжковому ярмарку у Франкфурті. Першим лауреатом премії став автор книги під назвою «Другий міжнародний семінар з голих мишей» («Proceedings of the Second International Workshop on Nude Mice»). У 2013 році нагороду отримав Реджіналд Бейкері за книгу «Як захистити свій курник від гоблінів» («Goblinproofing one's Chicken Coop»).