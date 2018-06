У Британії визначили книги з найбезглуздішими назвами

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт видання Bookseller. До списку претендентів увійшли шість творів, опублікованих англійською мовою.

Повний список номінантів на нагороду цього року виглядає так:

1. «Походження калу» («The Origin of Feces») Девіда Уолтера-Тоуса

2. «Кішки-пролетарі: Коти з винних льохів Нью-Йорка» («Working Class Cats: The Bodega Cats of New York City») Кріса Балсиджера і Ерін Кеннінг

3. «Чи з Південної Африки форель?» («Are Trout South African?») Дункана Брауна

4. «Як покакати на побаченні» («How to Poo on a Date») із серії Mats & Enzo (раніше в цій серії вийшов ряд схожих інструкцій, наприклад, «Як покакати на роботі», «Як покакати на вихідних» та інші)

5. «Пиріг-рафія: Де пиріг зустрічається з біографією» («Pie-ography: Where Pie Meets Biography») Джо Пекхем

6. «Як молитися, якщо ображений на Бога» («How to Pray When You're Pissed at God») Ієна Паннетта

Довідка. Премію Diagram заснували в 1978 році видавці Тревор Боунфорд і Брюс Робертсон. За словами засновників, вони винайшли нагороду, щоб не нудьгувати на щорічному книжковому ярмарку у Франкфурті. Першим лауреатом премії став автор книги під назвою «Другий міжнародний семінар з голих мишей» («Proceedings of the Second International Workshop on Nude Mice»). У 2013 році нагороду отримав Реджіналд Бейкері за книгу «Як захистити свій курник від гоблінів» («Goblinproofing one's Chicken Coop»).