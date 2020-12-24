Пасажир нью-йоркського рейсу, що прямував до Атланти, вирішив наприкінці посадки покинути борт лайнера, бо «відчував, що може втратити контроль».
Про це повідомляє CNN.
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Зайшовши до салону літака 31-річний Антоніо Мердок зі своєю дівчиною та собакою кілька разів просили інших пасажирів помінятися місцями, хоч через пандемію літак був лише наполовину заповненим.
Та раптом чоловік спалахнув і пішов до аварійного виходу. За словами стюардеси, він відповів супутниці: «Мені треба вийти з літака, я не хочу тут сидіти. Я збираюся відчинити двері».
Потім пасажир відштовхнув бортпровідника й відчинив аварійний вихід, унаслідок чого прикріплений до дверей затвор розвернувся й надувся. Чоловік покинув салон, прихопивши пса й спустившись гіркою.
Літак підіймався у повітря вже з відчиненими дверима. Та авіатранспорт зупинили, а пасажирів перемістили на альтернативні рейси.
Справа про створення загрози оточенню парою американців наразі перебуває на слуханні у суді Нью-Йорка, собаку тимчасово віддали у притулок.
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