Літак підіймався у повітря вже з відчиненими дверима.

Пасажир нью-йоркського рейсу, що прямував до Атланти, вирішив наприкінці посадки покинути борт лайнера, бо «відчував, що може втратити контроль».

Про це повідомляє CNN.

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Зайшовши до салону літака 31-річний Антоніо Мердок зі своєю дівчиною та собакою кілька разів просили інших пасажирів помінятися місцями, хоч через пандемію літак був лише наполовину заповненим.

Та раптом чоловік спалахнув і пішов до аварійного виходу. За словами стюардеси, він відповів супутниці: «Мені треба вийти з літака, я не хочу тут сидіти. Я збираюся відчинити двері».

Потім пасажир відштовхнув бортпровідника й відчинив аварійний вихід, унаслідок чого прикріплений до дверей затвор розвернувся й надувся. Чоловік покинув салон, прихопивши пса й спустившись гіркою.

Літак підіймався у повітря вже з відчиненими дверима. Та авіатранспорт зупинили, а пасажирів перемістили на альтернативні рейси.

Справа про створення загрози оточенню парою американців наразі перебуває на слуханні у суді Нью-Йорка, собаку тимчасово віддали у притулок.

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Автор: УНІАН