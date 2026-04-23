Тім Кук назвав свою найбільшу помилку на посаді керівника Apple

Сервіс Apple Maps був представлений у 2012 році як заміна Google Maps на пристроях Apple. Однак його запуск супроводжувався безліччю проблем.

Тім Кук, який залишає посаду генерального директора Apple, визнав, що найбільшою помилкою за час його керівництва став запуск сервісу Apple Maps у 2012 році.

Про це він заявив на внутрішній зустрічі зі співробітниками Apple, де також був присутній його наступник Джон Тернус. Картографічний додаток неправильно будував маршрути, вулиці та припускався помилок в назвах, а його функціональність помітно поступалася Google Maps.

"Продукт ще не був готовий, і ми думали, що це тому, що тестували в основному локальні маршрути", – сказав Кук.

Цей провал виявився настільки серйозним, що Куку довелося публічно перепрошувати перед користувачами, а всередині компанії відбулися кадрові зміни. Глава Apple прийняв рішення звільнити Скотта Форсталла, який очолював розробку програмного забезпечення і був близьким соратником Стіва Джобса.

Незважаючи на провальний старт, Apple згодом помітно доопрацювала сервіс, і сьогодні він є одним із ключових продуктів екосистеми компанії.

Сам Кук раніше зазначав, що саме проблеми з картами призвели до змін у процесах розробки та тестування всередині Apple.

Серед інших невдач Тім Кук згадав провальний запуск бездротового зарядного килимка AirPower і багаторічні, але марні спроби Apple створити безпілотний автомобіль. Однак, як підкреслює Bloomberg, жодна з цих помилок не призвела до кризи, яка відкинула б компанію назад.

Говорячи про головні досягнення, глава Apple особливо виділив Apple Watch та їхні функції, пов'язані зі здоров'ям. Своєю чергою, майбутній глава Джон Тернус, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ". Зміни набудуть чинності з 1 вересня.

Напередодні Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" протягом 2026 роцу. Якщо інсайдери виявляться правими, то компанія готує до виходу свій перший складаний iPhone, розумні окуляри та велике оновлення Siri.

