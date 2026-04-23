'Ми знаємо їхні плани': міністр оборони Естонії пообіцяв жорстку відповідь РФ та Білорусі

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що єдиним ефективним способом стримування Росії є жорстка відповідь.

Країни Балтії знають плани Росії та Білорусі й очікують нарощування ворожих військових сил біля своїх кордонів, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час Київського безпекового форуму, повідомляє Liga.net.

"Ми не повинні розділяти Росію і Білорусь. Ми збираємо розвідку. На цей час не бачимо значних змін за нашими кордонами в Росії. Але ми знаємо плани... що в майбутньому вони приведуть значно більше військових сил до наших кордонів", - заявив Певкур.

На думку міністра оборони Естонії, єдиним ефективним способом стримування Росії є жорстка відповідь, а також демонстрація сили, а не тільки декларації.

"Єдиний вихід для нас – відповісти на це. Але для цього потрібно показати реальне стримування. Не можна просто писати плани на папері й сподіватися, що це спрацює", - вважає він.

На думку Певкура, якщо не відповідати Росії одразу на її агресію, вона продовжить тиск.

"Щоб зрозуміти поведінку Росії, потрібно одразу й сильно відповідати. Тоді вони приходять говорити", - наголосив міністр оборони Естонії.

Він зазначив, що у Києва є шанс змінити хід війни та змусити Росію саму ініціювати мирні переговори. Певкур пригадав, що під час Харківського контрнаступу Україна мала ініціативу, але з боку Заходу тоді не надійшло достатньої підтримки. Він припускає що наразі є можливість відтіснити російські війська.

Раніше УНІАН повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає потенційними "агресорами" Польщу, країни Балтії та Україну. При цьому, він не навів ніяких доказів таких тверджень. За словами Лукашенка, у випадку конфлікту до Білорусі приєднається Росія й вони "захищатимуться всіма доступними засобами". Водночас, самопроголошений президент Білорусі наголосив, що його країна "не хоче війни" та не планує наступальних дій. В разі "загрози існуванню держави", Лукашенко не виключає застосування ядерної зброї.

Також ми писали, що за словами високопоставленого офіцера європейської розвідки, Росія застосовує в Україні ті ж методи диверсій, які потім використовує в Європі. Він додав, що Україна нерідко стає полігоном для випробувань для країни-агресора. Зокрема, мова йде про диверсії, підпали та дезінформаційні кампанії. Росія, як і в Україні, так і в Європі, займається вербуванням людей онлайн. Видання згадало теракт в Бучі, де 21-річний місцевий житель був завербований російськими спецслужбами через онлайн-чат у відеогрі та месенджер Telegram. Він заклав два вибухові пристрої біля власного будинку, в результаті чого поранення отримали двоє правоохоронців.

