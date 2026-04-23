АЗС знижують ціни на бензин та дизель: скільки коштує пальне у четвер

Преміальний 95-й бензин за добу, у середньому, подешевшав на 51 копійку.

Середні ціни на пальне на АЗС у передостанній робочий день тижня переважно продовжили знижувась. При цьому вартість звичайного бензину марки А-95 не змінилася, як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість преміального 95-го бензину на АЗС 23 квітня знизилася на 51 копійку – до 75,79 грн/л. Дизельне пальне "схудло" ще на 17 копійок – до 88,21 грн/л. Середня вартість автогазу у передостанній робочий день тижня знизилася на 1 копійку – до 48,91 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше бензин марки А-95 продають у мережі Brent Oil. Тут середня ціна - 66,85 грн/л. Найдорожчий 95-й на водіїв чекає у мережі "Рур груп" - 76,49 гривні за літр.

Відео дня

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG - 75,90 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,97 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше в передостанній робочий день тижня дизелем заправляють у "БРСМ – Нафта". Вартість пального на стелах АЗС мережі - 86,67 гривні за літр. Найдорожче дизельне пальне продають у мережі Grand Petrol – 91,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 88,90 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газ 23 квітня продають у мережі "Авантаж7" за 46,95 гривні за літр, а найдорожче у мережі Motto – 52,98 гривні за літр

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,30 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

22 квітня ціни на пальне на АЗС продовжили зниження. Найбільше здешевшало дизельне пальне, опустившись нижче 90 гривень за літр.

Профільне видання Enkorr зазначало, що подальша динаміка цін на пальне буде залежати від ситуації на зовнішній ринках. У разі стабілізації або подальшого зниження цін на газ та котирувань газойлю більшість мереж буде змушена продовжити зниження цін.

Вас також можуть зацікавити новини: