Відпустки величезної кількості людей можуть опинитися під загрозою: яка причина

Європейські посадовці попереджають, що відпустки значної кількості людей можуть опинитися під загрозою через кризу з авіаційним пальним, пише Express.

Зокрема, єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Європа стикається з "дуже серйозною кризою", адже дефіцит авіапального може спричинити масштабні перебої у подорожах.

Причиною стала війна з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки, через що експорт нафти з Близького Сходу різко скоротився порівняно з початком року. У результаті запаси авіаційного пального в Європі суттєво зменшилися.

"На жаль, дуже ймовірно, що відпустки багатьох людей постраждають - або через скасування рейсів, або через надзвичайно дорогі квитки", - зазначив Йоргенсен.

Він додав, що навіть максимальні зусилля не допоможуть, якщо пального фізично не вистачає.

Голова Італійського управління цивільної авіації П’єрлуїджі ді Пальма радить туристам розглянути варіант відпочинку в межах власної країни, оскільки криза може мати "руйнівний ефект для пасажирів". За його словами, варто звернути увагу на локальні напрямки та відкривати для себе внутрішній туризм. Тим, хто все ж планує далекі подорожі, він рекомендує оформлювати спеціальне страхування, яке покриє витрати у разі затримок або скасувань рейсів.

ЄС уже представив низку заходів, покликаних пом’якшити наслідки енергетичної кризи. Серед них - прискорення переходу на відновлювані джерела енергії та стимулювання встановлення екологічних технологій, таких як теплові насоси та сонячні панелі.

Близько 75% авіаційного пального Європа отримує з Близького Сходу, тому нинішні перебої мають особливо серйозні наслідки. На цьому тлі німецька авіакомпанія Lufthansa вже скасувала близько 20 тисяч короткомагістральних рейсів до жовтня.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що запасів авіапального в Європі може вистачити лише приблизно на шість тижнів. Виконавчий директор агентства Фатіх Біроль назвав ситуацію "найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь стикалися", підкресливши глобальні наслідки перебоїв із постачанням нафти, газу та інших критично важливих ресурсів через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, Європейська комісія запроваджує надзвичайний пакет заходів для запобігання критичному браку авіаційного та дизельного палива. План AccelerateEU - відповідь на закриття Ормузької протоки, що спровокувало серйозну геополітичну бурю. Документ передбачає координацію зусиль країн-членів для наповнення сховищ та випуску нафтових запасів, щоб уникнути найгіршого сценарію. Як зазначають експерти, ключем до виживання економіки є прискорений перехід на власні джерела енергії.

