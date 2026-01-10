Експерти дали пораду, коли та в який вживати чай при певних проблемах зі здоров'ям

Існує безліч видів чаїв, які приносять користь здоров'ю, але деякі напої експерти не радять вживати перед сном.

Найкращий час для вживання чаю залежить від типу чаю, який ви споживаєте, а також від бажаного результату, повідомляє verywell health.

В статті наводиться приклад, що зелений чай є підходящим варіантом, якщо ваша мета – замінити ранкову каву. Проте його краще не пити перед сном, якщо ви хочете розслабитися.

Найкращими видами чаю, який варто пити зранку є:

Відео дня

1. Зелений чай. Він багатий антиоксидантами та іншими сполуками, які мають цілий ряд корисних для здоров'я властивостей. Водночас, він містить велику дозу кофеїну, який діє як стимулятор, що допомагає залишатися бадьорим і не засинати.

2. Чорний чай. Є одним з найпоширеніших і найвідоміших видів чаю, який має ряд корисних для здоров'я властивостей. Він містить теафлавіни, тип поліфенолів, яких немає в інших сортах чаю. Дослідження, результати якого опубліковані в National Library of Medicine, показують, що вони можуть допомогти поліпшити концентрацію уваги та зберегти гостроту розуму в літньому віці. Ще одні результати дослідження в International Journal of Food Science, довели, що ці сполуки можуть мати потужну антиоксидантну дію та бути корисними для здоров'я печінки, кишківника та мозку.

Найкращі види чаю, які рекомендовано пити перед сном:

1. Чай з розмарином. Випивши його перед сном, ви зможете скористатися його властивостями, що сприяють сну. Як свідчать дані на сайті Science Direct, цей трав'яний чай не містить кофеїну, тому його можна пити протягом усього дня.

Деякі з підтверджених дослідженнями медичних застосувань чаю з розмарину включають полегшення таких станів, як:

Тривожність;

Хронічні захворювання;

Утворення тромбів;

Діабет;

Запалення;

Затримка рідини;

Захворювання печінки.

Види чаю, які можна вживати в будь-яку пору доби:

1. Імбирний чай. Оскільки він не містить кофеїну, вам не доведеться турбуватися про те, що він викличе нервозність або завадить заснути. В статті йдеться, що вживання імбирного чаю перед або під час ситного прийому їжі може захистити від таких проблем, як печія та проблеми з травленням.

2. Чай з гібіскусу. Цей напій без цукру традиційно використовується як охолоджуючий напій для боротьби з перегріванням організму в спекотну погоду в таких країнах, як Єгипет і Судан. Видання зазначає, що цей напій має сечогінні властивості, а також здатен зменшити здуття живота.

3. Чай з кульбаби. Його також можна пити протягом дня. Проте листя кульбаби має сечогінну дію. Тому його краще не пити перед сном.

Скільки чашок чаю можна випити за день?

Спостереження показують, що люди, які випивають дві-три чашки чаю на день, мають менший ризик передчасної смерті, серцевих захворювань, інсульту та діабету 2 типу. Загалом, результати дослідження, опубліковані Molecular Nutrition Food Research, показують, що вживання чаю приносить більше користі, ніж шкоди.

Поради щодо вживання інших напоїв

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені дійшли висновку, що вживання певної кількості кави на день здатне уповільнити біологічне старіння та збільшити тривалість життя до 5 років.

Також ми писали, що популярна спеція може допомогти жінкам у схудненні, якщо її додавати в напій, тоді зайвий жир в тілі швидше спалюється.

Вас також можуть зацікавити новини: