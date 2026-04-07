Ці ягоди ростуть поруч і корисні для серця, але більшість їх не помічає

Шовковиця часто зустрічається в дикій природі, і її легко вирощувати в саду. Незважаючи на це, люди рідко її їдять, хоча плоди цієї рослини мають багато корисних переваг для здоров'я. Портал planeta.pl пояснює користь цих ягід для здоров’я, і чому їх варто включити до свого раціону.

Шовковиця - харчова цінність та користь для здоров'я

Шовковиця має багатий поживний склад, що забезпечує багато цінних вітамінів, мінералів та біологічно активних сполук. Регулярне вживання шовковиці може принести багато користі для здоров'я.

Багата на вітамін С. Шовковиця містить велику кількість вітаміну С, який зміцнює імунну систему, сприяє загоєнню ран і діє як потужний антиоксидант, захищаючи клітини від пошкоджень.

Джерело заліза. Шовковиця, особливо сушена, є гарним джерелом заліза, що особливо важливо для людей з анемією та вагітних жінок.

Антиоксиданти. Шовковиця багата на поліфеноли та ресвератрол, які допомагають боротися з вільними радикалами, зменшуючи окислювальний стрес та уповільнюючи процес старіння. Ресвератрол також підтримує здоров'я серця.

Знижує рівень цукру в крові. Листя шовковиці використовується в традиційній медицині для регулювання рівня цукру в крові. Сполуки, що містяться в шовковиці, можуть пригнічувати розщеплення вуглеводів, сприяючи стабілізації рівня глюкози, особливо у людей з діабетом 2 типу.

Високий вміст клітковини. Шовковиця є джерелом харчових волокон, які підтримують здорове травлення, допомагають підтримувати здорову вагу та запобігають запорам.

Вітамін К та кальцій. Шовковиця містить вітамін К та кальцій, які підтримують здоров'я кісток та згортання крові. Вони також зміцнюють кісткову систему, знижуючи ризик остеопорозу.

Вміст вітамінів групи В. Шовковиця забезпечує вітаміни групи В, які підтримують обмін речовин, покращують стан шкіри та волосся, а також підтримують нервову систему.

Смак та використання шовковиці

Шовковиця солодка, ніжна та соковита, а її смак нагадує поєднання ожини та винограду. Біла шовковиця найсолодша, тоді як чорна та червона шовковиця мають більш виражений, злегка терпкий смак. Через свою ніжну структуру шовковиця швидко псується, що ускладнює її тривале зберігання свіжою.

Свіжа шовковиця . її можна їсти як здорову закуску або як доповнення до сніданку, наприклад, у вигляді вівсянки чи йогурту.

Сушена шовковиця – ідеально підходить як доповнення до мюслі, салатів, випічки та як інгредієнт у здорових перекусах, таких як енергетичні батончики.

Джем та варення – шовковиця підходить для приготування джемів, варення та соків, які можна використовувати в бутербродах або десертах.

Тістечка та десерти – шовковиця чудово підходить для випічки, такої як тістечка, мафіни та тарти.

Чаї та настої - листя шовковиці використовується для приготування чаїв, що регулюють рівень цукру в крові.

