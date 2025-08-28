Виробники яловичини мають труднощі з тим, щоб нагодувати тварин.

Літо 2025 року може стати найтеплішим в історії Великобританії. Деякі фермери будуть змушені скоротити розмір стад, що позначиться на м’ясній промисловості країни. Про це пише Reuters.

Фермери почали використовувати зимові запаси кормів через відсутність трави на полях, що збільшує витрати. Це наслідки найпосушливішої весни в Англії за останні 100 років і найпосушливішого періоду з січня по липень з 1929 року.

Прогнозується, що цьогорічне літо буде найтеплішим у Сполученому Королівстві з початку спостережень у 1884 році, посунувши 2018 рік з першого місця.

Місцеві мешканці порівнюють потріскану від посухи землю з австралійськими чи американськими преріями. Їм довелося відмовитися від випасу корів ще два місяці тому. Натомість їх годують двічі на день сумішшю силосу, сіна та зернових, щоб забезпечити тваринам необхідні поживні речовини.

Загалом ціни на продовольство у Великобританії за рік зросли на 4,9%, причому основну частину витрат становила яловичина. Неспівставна з українськими реаліями, для місцевих мешканців, тим не менш, ця цифра доволі значуща.

Хоча для деяких фермерів, які вирощують полуницю та малину, сонячна весна принесла рекордний урожай, такі культури, як капустяні – включаючи броколі, капусту та цвітну капусту – постраждали і їхньої пропозиції вже бракує.

За даними міністерства сільського господарства Великої Британії, торік виробництво яловичини у Сполученому Королівстві досягло 5,4 мільярда доларів в грошовому еквіваленті.

Британія - один з ключових постачальників на ринок яловичини Європейського Союзу разом із південноамериканськими виробниками.

Виробництво яловичини в Україні

Що стосується України, за даними Європейської Бізнес Асоціації, галузь майже вдвічі скоротила обсяги за останнє десятиліття – з 417 тисяч тонн у 2014 році до 231 тисяч тонн у 2024 році.

Серед основних причин називають скорочення поголів’я великої рогатої худоби, зростання собівартості утримання, енергетичні й кормові витрати і загальну економічну ситуацію в країні.

Також українці стали набагато менше їсти яловичини – майже в 2,5 рази, ніж в середньому в світі. Тепер громадяни України надають перевагу більш дешевій курятині.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні ж, для порівняння, продовольчі ціні виросли за рік майже на 20%, за даними Держстату. В чому ми дійсно схожі з британцями, так це в тому, що і у нас найбільше зросли ціни на м'ясо – це 25,4%.

Зростають і ціни на хліб – по ним теж дають прогноз на підвищення в районі 15-20% до кінця року. Причому українські аграрії наразі притримують жито, сподіваючись на зростання попиту.

