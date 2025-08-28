Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ця атака показала, що Кремль не зупиниться ні перед чим.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в четвер, 28 серпня, в екстренній заяві в Брюсселі у зв’язку з нічною російською атакою на Київ заявила, що відомство продовжить чинити тиск на країну-агресор. Про це вона проінформувала в соцмережі Х.

"Я обурена атакою на Київ, жертвами якої стали чоловіки, жінки та діти. Вона завдала шкоди нашій дипломатичній місії ЄС. Мої думки з нашими хоробрими співробітниками. Удари Росії по Києву лише зміцнять єдність Європи та непокірність України", - написала під відео фон дер Ляєн.

Вона в відеозверненні зазначила, що це була найсмертоносніша атака дронами та ракетами на столицю з липня.

"І це ще одне похмуре нагадування про те, що поставлено на карту. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів – чоловіків, жінок і дітей, – і навіть націлюючись на Європейський Союз", - зазначила в відео президентка Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії додала, що саме з цієї причини вони продовжують чинити тиск на Росію.

"Це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій", – наголосила фон дер Ляєн.

Ще вона проінформувала, що паралельно Єврокомісія просуває роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України.

"І, звичайно, ми забезпечуємо сильну, непохитну підтримку України – нашого сусіда, партнера, друга і нашого майбутнього члена", - наголосила фон дер Ляйен.

Вона повідомила, що відвідає сім держав-членів, які зміцнюють і захищають зовнішні кордони з Росією та Білоруссю.

Чергова масована атака Росії на Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков цинічно прокоментував чергову російську атаку на Україну заявою, що жодних домовленостей щодо повітряного перемир'я з Україною не було досягнуто. Пєсков знову заявив, що нібито російська армія "успішно завдає ударів по військовій інфраструктурі України". Водночас, прессекретар російського президента додав, що Росія "зберігає зацікавленість у продовженні переговорів".

Також ми писали, що начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат поділився, що Росія по Києву виконала масовану комбіновану атаку з залученням реактивних дронів та великої кількості ракет. Ігнат додав, що дві ракети влучили в житловий будинок. За його словами, летіло 629 засобів повітряного нападу. Полковник зазначив, що балістика досягає Києва у короткий термін, тому в даній ситуації Сили оборони зробили все, що могли.

