Росіяни влучили у сортувальне депо 'Нової пошти': доставка в столиці може затриматися

У ніч на 28 серпня Росія вчергове вчинила воєнний злочин проти цивільних обʼєктів. Під ракетний удар потрапила логістична інфраструктура в Києві та різні бізнеси.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", під ракетну атаку потрапило сортувальне депо компанії, влучання прийшлося на автодвір. Унаслідок удару постраждали троє працівників, один з них у тяжкому стані.

"Посилки не постраждали. Проте доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося", - йдеться в повідомленні.

Також вночі під час ворожої атаки постраждало одне з відділень "Укрпошти".

"Одне з відділень "Укрпошти" було уражене, вже сьогодні почнемо відновлення", - повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

За його словами, в Херсоні через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці.

Наслідки російського обстрілу для бізнесу

Також під час російського удару по Київу вночі зазнали пошкоджень й низка бізнесів. Внаслідок ворожої атаки було майже повністю зруйноване кафе "Honey" на вулиці Жилянській у Києві.

"Honey на Жилянській майже повністю зруйноване, вірніше сказати тотально. Російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси і наш новий заклад", - повідомив співзасновник мережі Стас Завертайло у Facebook.

Цієї ночі ворожа атака зачепила і книгарню-кавʼярню Readeat. У закладі розбиті двері, усі працівники цілі.

Крім того, унаслідок масованого обстрілу російським агресором будівля, де розташований Головний офіс "Банку Кредит Дніпро" в Києві, зазнала пошкоджень. Постраждали також житлові будинки, навчальні заклади та офіси компаній навколо.

Атака на столицю 28 серпня - головні новини

В ніч на 28 серпня Російська Федерація завдала удару по Києву, внаслідок чого загинуло 15 осіб, з них 4 дитини. Також серед потерпілих - 10 дітей.

Росіяни цієї ночі також вдарили по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+" "Укрзалізниці". Була пошкоджена залізнична інфраструктура, що призвело до багатогодинних затримок потягів.

