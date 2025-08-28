Україна діятиме дзеркально: Сибіга про рішення Угорщини заборонити в’їзд Мадяру

В МЗС наголосили, що Угорщина опинилася на хибному боці історії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто про заборону на в’їзд командиру ЗСУ через удари по нафтопроводу "Дружба". На сторінці в мережі Х Андрій Сибіга засудив Угорщину.

"Якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці, - це моральний занепад. Угорщина опинилася на хибному боці історії. Ми відповімо дзеркально", - написав глава МЗС, звертаючись до свого угорського колеги Петера Сіярто.

На думку Сибіги, "безсоромно" оголошувати про заборону в’їзду українським військовослужбовцям у день терористичної масованої російської атаки.

Реакція угорців на удари по "Дружбі"

Як писав УНІАН, за словами глав угорського МЗС Петера Сіярто, командувачу Сил безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини. Сіярто повязав це з ударами дронів по нафтопроводу "Дружба", які назвав нападом на суверенітет Угорщини.

Додамо, що 22 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба" в районі станції "Унеча" у Брянській області. Через це нафтопровід російська нафту йде до Словаччини та Угорщини.

