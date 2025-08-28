Орієнтовно з 06:00 прикордонники розпочали пропуск цієї категорії громадян.

Величезних черг на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки на кордоні немає. Про це під час брифінгу повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Говорячи про зміни до законодавства щодо можливості виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років, він зауважив, що відповідні зміни набрали чинності сьогодні.

"І вже орієнтовно з 6-ї години ранку прикордонники розпочали пропуск тієї категорії громадян, якої це стосується", - сказав Демченко.

Він додав, що кількість таких чоловіків, які вже змогли перетнути кордон, назвати не може, адже статистика за віковою категорією не ведеться.

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що напередодні увечері "ширилася інформація, що великий ажіотаж, черги з цієї категорії громадян на кордонах, але прикордонники не пропускають, не отримали якоїсь вказівки".

"Ми вчора давали чітко роз’яснення: коли ці зміни набудуть чинності, відповідно, і забезпечуватиметься пропуск цієї категорії громадян… Якщо так проаналізувати ситуацію по більшості пунктів пропуску, то великого ажіотажу щодо виїзду цієї категорії громадян, станом на ранок, ми не бачимо", - зауважив Демченко.

Він не виключив, що хтось з цієї категорії громадян надалі ще планує перетнути кордон на виїзд за межі України, але "величезних черг з категорії чоловіків віком від 18 до 23 років на кордоні точно немає".

Як щодо виїзду за кордон жінок-депутатів місцевих рад

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що жінки, які є депутатками місцевих рад, зможуть безперешкодно перетинати державний кордон. Раніше вони не могли виїхати навіть у законну відпустку, аби побачити рідних чи привезти допомогу для військових.

Демченко заявив, що прикордонники очікують на оприлюднення та набрання чинності законодавчими змінами, які стосуються жінок-депутаток. Коли це відбудеться, вони забезпечать можливість перетину кордону цією категорією громадян України.

