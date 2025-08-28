За словами тенісиста, росіяни атакували школу, якій було понад 30 років.

У ніч проти 28 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема у Києві пролунало багато вибухів, наслідки обстрілу зафіксовано у 20 місцях, пошкоджено до 100 об'єктів та зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку в Дарницькому районі міста.

Водночас колишній український тенісист Сергій Стаховський, який служить в ЦСО СБУ "Альфа" відреагував на ворожу атаку та показав її наслідки.

""Військовою" ціллю під час атаки росіян сьогодні вранці була приватна школа, яка існувала понад 30 років… Та дитячий садок, у який я ходив, коли був маленьким", - розповів Стаховський на своїй сторінці в Instagram.

Обстріл Києва 28 серпня - що відомо на цей час

Як писав УНІАН, сьогодні, 28 серпня, Росія завдала удару по Києву, внаслідок чого кількість загиблих зросла. Наразі відомо, що через атаку загинуло 15 осіб, з них 4 дитини. Також серед потерпілих - 10 дітей.

"Загалом по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників і 1000 поліцейських. Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Крім того, до пошуку людей залучено верхолазів, кінологів, психологів, інженерну та пожежно-рятувальну техніку. Для розчищення території активно використовується роботизована техніка, аби рятувальники могли швидше працювати.

