Пєсков заявив, що "Росія зберігає зацікавленість у продовженні переговорів".

У Кремлі цинічно прокоментували жорстокий масований удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 15 людей, зокрема маленькі діти.

Так, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи цю атаку, заявив, що жодних домовленостей щодо повітряного перемир'я з Україною не досягалося.

Також він сказав, що нібито російські збройні сили "успішно завдають ударів по військовій інфраструктурі України".

Відео дня

При цьому він цинічно додав, що "Росія зберігає зацікавленість у продовженні переговорів".

Відповідаючи на запитання про перспективи припинення вогню, він сказав, що все, що може сприяти миру, слід обговорювати "стримано".

Раніше Міністерство оборони РФ заявило, нібито завдало поразки по "військових об'єктах і авіабазах".

"Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал", і ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу та військових авіабазах України", - заявили у Міноборони країни-агресора.

При цьому там додали, що нібито "мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено".

Нагадаємо, одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок у Києві, там безліч загиблих, серед яких діти.

Удар по Києву - останні новини

Як писав УНІАН, у ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного і наземного базування. Загалом агресор застосував 629 засобів повітряного нападу: 598 ударних БПЛА і 31 ракету.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, офіційно відомо про пряме влучання п'яти ракет і близько 30 дронів.

"Особливість атаки - весь світ має побачити - два прямі прильоти крилатих ракет у житловий будинок. Це має знати весь світ...", - підкреслив Ігнат.

Вас також можуть зацікавити новини: