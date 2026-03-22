'Невидимий вбивця': Іран боїться винищувача США F-35 більше, ніж будь-якого авіаносця

Поєднання здатності ухилятися від радарів, швидкості та потужної вогневої сили перетворює F-35 на справжню невидиму загрозу.

Американський винищувач-невидимка F-35 становить для Ірану більшу стратегічну загрозу, ніж традиційні авіаносці. Його конструкція, швидкість і корисне навантаження дозволяють йому обходити передові системи оборони та вражати критично важливі цілі без попередження. Портал WioNews розповідає, які особливості дозволяють цьому винищувачу бути настільки загрозливим.

Обходить радіолокаційні мережі С-300

Іран значною мірою покладається на російські зенітно-ракетні комплекси С-300 для своєї протиповітряної оборони. F-35 використовує передові радіолокаційно-поглинаючі матеріали та унікальну геометрію для зменшення радіолокаційної помітності.

Авіаносці стикаються з ракетними загрозами

Великі військово-морські кораблі добре помітні і легко відстежуються. Іран розробив потужний арсенал протикорабельних балістичних ракет і роїв безпілотників спеціально для ураження авіаносців у Перській затоці. Винищувач-невидимка пропонує альтернативу з низьким ризиком, яка не наражає на небезпеку тисячі моряків.

Удари на швидкості 1,6 Маха

Оснащений вдосконаленим турбовентиляторним двигуном, F-35 розвиває максимальну швидкість 1930 кілометрів на годину. Ця неймовірна швидкість дозволяє літаку наносити швидкі високоточні удари по критично важливій інфраструктурі. Він може виконати свою місію і покинути ворожі зони до того, як ворожі сили зможуть підняти в повітря сили для відповіді.

2580 кг малопомітного корисного навантаження

Для того, щоб уникнути виявлення радарами, винищувач повністю приховує свої боєприпаси у внутрішніх відсіках. Він може нести до 2580 кілограмів високоточних бомб і ракет класу "повітря-повітря", залишаючись при цьому непоміченим. Ця концентрована, високоточна вогнева потужність здатна знищувати укріплені підземні споруди та приховані ракетні шахти.

Бойовий радіус 1093 км

Діючи з безпечних союзних баз на Близькому Сході, літак може похвалитися бойовим радіусом майже в 1093 кілометри на внутрішньому паливі. Ця велика дальність дозволяє військовим наносити удари в глибині ворожої території без дозаправки в повітрі.

Командний вузол у реальному часі

Цей літак не просто традиційний винищувач; це високотехнологічний літаючий командний центр. Він використовує об'єднання даних з датчиків для збору електронних даних про поле бою та складання карт позицій противника. Літак миттєво передає цю інформацію союзним літакам та наземним силам для координації більш масштабних ударів.

Точні атаки без попередження

Поєднання ухилення від радарів, швидкості та потужної вогневої сили перетворює F-35 на справжню невидиму загрозу. На відміну від авіаносної ударної групи, чиї пересування постійно відстежуються, літак-невидимка прибуває без попередження. Він завдає нищівних ударів по ключових військових об'єктах з абсолютною несподіванкою.

Кілька днів тому повідомлялося, що Іран вперше зміг збити американський винищувач п'ятого покоління F-35.

