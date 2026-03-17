Тайці повторили захисні конструкції, які придумали українські військові.

У Таїланді військові за прикладом українських Збройних Сил захищають бронетехніку розкладними екранами. Зокрема, як пише портал Мілітарний, такі екрани можна побачити на зенітних самохідних установках M42 Duster.

Судячи з відео, викладеного оглядачем бронетехніки Btvt, екрани робляться розкладними, і їх можна опускати за потреби – для застосування озброєння або перевезення десанту на корпусі машини. Конструкції мають решітчасту або сітчасту структуру, за що її порівнюють з "мангалами".

Видання зазначило, що в Україні з 2024 року з’явилися подібні заводські конструкції, що нагадують капюшон. Така конструкція "не обмежує рух танкової башти та не перешкоджає екіпажу залишити бронемашину". Але автори вказали на суттєвий недолік – у густій лісистій місцевості конструкцію можуть зірвати гілки дерев.

Росіяни також наварюють захисні конструкції на танки. Але роблять їх громіздкими, і подібні "сараї", зазначили автори, обмежують маневреність машини, унеможливлюють обертання башти, перекривають огляд і перешкоджають евакуації екіпажу з підбитої бронемашини.

Участь української техніки у бойових діях в Таїланді

Нагадаємо, що тайські військові застосовують українські бронетранспортери у боях з Камбоджею. Зокрема, армія Тайланду використала БТР 3Е1 і БТР 3РК, а також мінометні комплекси БТР 3М1/М2.

При цьому БТРи намагалися маскувати деревиною, обладаючи з боків довгими колодами. За аналогічним принципом був обладнаний гусеничний бронетранспортер М113.

Також у бойових діях застосовувалися українські танки БМ "Оплот-Т". За словами аналітика Олександра Коваленка, цей танк виявився корисним та надійним, на відміну від китайських танків, які також закупала армія Таїланду.

Вас також можуть зацікавити новини: