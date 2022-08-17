Пізніше бізнесмен зізнався, що це було жартом.

Відомий бізнесмен Ілон Маск заявив, що купує футбольний клуб "Манчестер Юнайтед".

Про це він написав у себе в Twitter.

"Ще я купую "Манчестер Юнайтед", завжди будь ласка", – написав Маск.

Одразу після цього бізнесмен повідомив, що підтримує ліву половину Республіканської партії і праву половину демократів.

Пізніше Маск дописав, що клуб він не купує – "це давній жарт в Twitter. Я не купую ніякі спортивні команди".

Як відомо, бізнесмен нерідко використовує Twitter, щоб жартувати і тролити ЗМІ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 18-річний син Ілона Маска Ксав'є Олександр вирішив змінити стать. Відомо, що він вже подав відповідні документи до суду. Таке рішення він прийняв у квітні цього року.

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