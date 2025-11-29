Британський регулятор авіаіндустрії повідомив, що процедури з високою ймовірністю призведуть до "деяких порушень і скасувань авіарейсів".

Європейська авіабудівна корпорація Airbus, голова якої закликав Європу обзавестися ядерною зброєю, повідомила, що потужне сонячне випромінювання спотворює дані, необхідні для управління літаками. Про це пише BBC.

Зазначається, що 30 жовтня на лайнері А320 авіакомпанії JetBlue під час польоту з Мексики до США виникли неполадки з бортовим комп'ютером. Літак різко втратив висоту, пілоти здійснили вимушену посадку у Флориді. Тоді щонайменше 15 осіб дістали травми.

Важливо, що проблема зачіпає літаки найпопулярнішої моделі A320, а також A318, A319 і A321. Загалом це близько 6000 машин, але в разі приблизно 5100 буде достатньо відносно простого оновлення програмного забезпечення. Для старіших літаків знадобиться і заміна апаратури, для чого їх доведеться тимчасово вивести з експлуатації.

Відео дня

Британський регулятор авіаіндустрії повідомив, що ці процедури з високою ймовірністю призведуть до "деяких порушень і скасувань авіарейсів".

Проблеми з літаками Airbus

На авіаційному ринку зараз спостерігається дефіцит реактивних двигунів для літаків. Глобальна криза двигунів спричинила цілу низку проблем, внаслідок яких великий виробник двигунів Pratt & Whitney значно відстав у виробництві.

Така ситуація призвела до того, що авіакомпаніям не вистачає літаків, а попит на них дуже високий. Зазвичай у таких випадках компанії продовжували б експлуатувати старі борти до отримання нових, але через затримки з технічним обслуговуванням і ремонтом сотні літаків вивели з експлуатації. Через це відносно нові Airbus A321neo позбавляють двигунів для подальшої здачі в оренду.

Вас також можуть зацікавити новини: